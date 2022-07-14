Турция получила кредит от Deutsche Bank на закупку СПГ 

Турецкая государственная газовая компания получила кредит в €925 ($929 млн) от Deutsche Bank AG на закупку сжиженного природного газа. В Германии считают, что так Анкара должна снизить свою зависимость от российского импорта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Deutsche Bank, трехлетний кредит позволит компании Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (BOTAS) закупать СПГ у определенных поставщиков, включая США, Алжир и Катар. Финансирование гарантировано турецким правительством и в будущем может быть увеличено.

Это первый кредит государственного трубопроводного оператора на импорт СПГ. Он лишь частично финансирует газовые потребности Турции, тем не менее прокладывая путь для аналогичных транзакций, которые позволят BOTAS диверсифицировать поставки, в настоящее время обеспечивающиеся в основном за счет России и Ирана.

Кредит был предоставлен в непростой момент для BOTAS. Турецкая компания испытывает давление растущих цен на газ, которым она пытается обеспечить потребителей, а власти стараются сдержать инфляцию, достигшую максимума 24-летней давности накануне предвыборной гонки в следующем году. BOTAS сообщает, что продает газ потребителям за 30% от его стоимости.

В первом квартале года правительство вложило в компанию больше денег, чем за весь 2021 год, чтобы поддержать её функционирование. BOTAS стал основным получателем средств, вырученных от распродажи валюты на $18 млрд в первой половине года и усиливших давление на золотовалютные резервы Турции.

Как сообщает BOTAS, полученные в кредит деньги будут потрачены на закупку СПГ от поставщиков в Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Сингапура и Великобритании.