Генсек ООН: переговоры в Стамбуле дали луч надежды

13 июл. 21:53

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш дал высокую оценку переговорам по "зерновому вопросу", который прошли в Стамбуле.

"Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта продовольствия через Черное море", - цитирует его РИА Новости.

Гутерреш подчеркнул, что благодаря состоявшимся в Стамбуле переговорам "сегодня появился луч надежды".

"Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", - добавил генсек.