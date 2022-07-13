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Генсек ООН: переговоры в Стамбуле дали луч надежды

Генсек ООН: переговоры в Стамбуле дали луч надежды

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш дал высокую оценку переговорам по "зерновому вопросу", который прошли в Стамбуле.

"Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта продовольствия через Черное море", - цитирует его РИА Новости.

Гутерреш подчеркнул, что благодаря состоявшимся в Стамбуле переговорам "сегодня появился луч надежды".

"Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению", - добавил генсек.

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