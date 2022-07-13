С открытием украинских курортов Крыму прочат роль транзитного хаба

13 июл. 22:29

Туристическая логистика изменится в Крыму в следующем году из-за открытия курортов в Херсонской и Запорожской областях, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Следующий год будет другим. Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс. Сама логистика турпотоков изменится - это уже будет другая реальность, другие вызовы, но уверен, что мы с ними справимся", - рассказал Аксенов, передает "Интерфакс".

Напомним, 1 июля Крым после восьмилетнего перерыва восстановил пассажирское сообщение с Херсонской и Запорожской областями. Пока перевозки осуществляются автобусами, в скором времени планируется и запуск поездов.