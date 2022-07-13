Выставка регионов России может стать круглогодичной

13 июл. 22:14

Для развития туризма в регионах России необходимо организовать круглогодичную выставку – с таким предложением к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко выступил Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), - сообщили в союзе.

"Чтобы усилить инвестиционную привлекательность наравне с теми программами, которые уже реализуются, а также заинтересовать потенциальных партнеров и туристов, ежегодно проводятся туристические выставки Интурмаркет, MITT и другие ... Для повышения продуктивности, привлечения инвесторов, запуска новых туристических проектов, предлагаем рассмотреть возможность организации круглогодичной выставки регионов России на ключевых площадках Москвы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Это окажет положительное влияние на развитие экономики регионов, инфраструктуры населенных пунктов, а для увеличения туристического спроса на города и районы регионов необходимо повысить ценность и значимость локаций самих регионов перед туристами, презентуя возможности и турпотенциал региона.

"Выражаем вам признательность за поддержку туристической отрасли на высшем уровне и за принятие эффективных решений, позволяющих индустрии гостеприимства развиваться благодаря программами субсидирования, кешбэка и грантовой поддержки", - добавили в ОСИГ.