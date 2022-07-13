СМИ: США боятся мести Ирана за убийство генерала Сулеймани

13 июл. 21:47

Американские власти опасаются, что Иран может совершить покушение на кого-либо из нынешних или действующих правительственных чиновников США в отместку за ликвидацию в 2020 году командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, - пишет портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.

Спустя 2,5 года после убийства Сулеймани угроза "мести" со стороны Тегерана по-прежнему сохраняется: "Иранское правительство проводит многоплановую кампанию, которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников, чтобы отомстить за смерть командующего КСИР Сулеймани в 2020 году, угрожая в своей стране и за ее пределами тем, кого Тегеран считает ответственными за убийство", - отмечается в докладе разведки, передает РИА Новости.

Из документа также следует, что "с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США" и якобы называл первых лиц в Вашингтоне приоритетными мишенями для акта возмездия.

Напомним, Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.