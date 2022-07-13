Выходец из индийской семьи получил большинство в первом туре выборов премьера Британии

13 июл. 21:37

Шесть кандидатов прошли во второй тур выборов главы британского правительства, экс-глава МИД Джереми Хант и министр финансов Надхим Захави выбыли из борьбы.

При этом лидерами гонки стал бывший глава Минфина Риши Сунак, который в ходе первого тура набрал 88 голосов. Далее расположились замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (67 голосов) и действующая глава МИД Британии Лиз Трасс (50 голосов), пишет Коммерсантъ.

Стоит добавить, что во второй тур прошли кандидаты, набравшие свыше 30 голосов. В голосовании участвовали участвовали все члены фракции консерваторов в Палате общин. Помимо вышеперечисленных, порог преодолели глава комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.