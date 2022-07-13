СМИ: турбина для "Северного потока" будет отправлена из Канады

13 июл. 21:28

Уже в эту пятницу, 15 июля, первая отремонтированная турбина для "Северного потока" будет отправлена из Канады через Германию в Россию, - пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Транспортировка агрегата займет до двух недель, и если не возникнут проблемы с логистикой, то он должен заработать в первые дни следующего месяца, - передает РИА Новости.

"Испытания газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции "Портовая", который сейчас находится в Монреале, завершены, оборудование будет отправлено из Канады 15 июля... Транспортировка агрегата через Германию займет до 14 дней. Если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в начале августа", - пишет издание.

Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

Канада предоставила Siemens временную - до 31 декабря 2024 года - лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки оборудования для "Газпрома", уточняет издание, отмечая: это не означает, что Канада или немецкая сторона не отзовут лицензию в любой момент.