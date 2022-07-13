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Россия представила предложения по решению зернового вопроса в Стамбуле

Россия представила предложения по решению зернового вопроса в Стамбуле

Москва представила пакет предложений по "скорейшему практическому решению вопроса" транспортировки грузов во время переговоров в Стамбуле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны РФ.

При этом участники и свидетели переговоров не сразу поняли, были ли достигнуты какие-либо договоренности. Как отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, идет большая работа, однако впереди ее будет очень много.

Глава отдела международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Москва готова содействовать навигации зарубежных коммерческих судов для экспорта украинского зерна. По его словам, Россия хочет контролировать и инспектировать суда, чтобы исключить "контрабанду оружия".

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