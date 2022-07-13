Североосетинские спасатели ищут пропавшую у реки Фиагдон девочку

13 июл. 21:18

Сегодня на реке Фиагдон в Северной Осетии пропала девочка, которой исполнилось всего четыре года, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Чрезвычайное происшествие произошло возле селения Дзуарикау в Алагирском районе в Северной Осетии. На берегу Фиагдона пропала четырехлетняя девочка, спасатели предполагают, что она могла упасть в воду, и ребенка унесло бурным течением, - передает "АиФ-Ставрополье".

Поисками девочки занимаются 17 спасателей, они устанавливают причины исчезновения ребенка и его возможное местонахождение.