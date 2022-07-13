РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Четыре вопроса, на которые не может ответить армянская националистическая оппозиция

Роберт Газарян специально для "Вестника Кавказа"
Четыре вопроса, на которые не может ответить армянская националистическая оппозиция

Армянская националистическая оппозиция продолжает внушать народу, что "страна находиться в постоянной опасности", "власти Армении не способны вести переговоры", а "будущее народа всецело зависит от того, насколько ему удастся ослабить своих ближайших соседей". Сами идеологи сепаратизма не боятся войны, поскольку личная финансовая безопасность позволяет им в случае реальной угрозы сразу покинуть пределы республики.

Спороть с теми, кого никогда не интересовало развитие региона вне милитаристской парадигмы, бессмысленно. Но к оппозиции у многих есть вопросы, на которые даже самый активный уличный трибун, вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян не может дать ответ.

Вопрос первый: почему, по мнению оппозиции, нынешний миротворческий процесс не может стать платформой будущего мира? Националисты утверждают, что текущие переговоры, встречи лидеров Армении и Азербайджана не отвечают армянским интересам и должны быть приостановлены, намеренно игнорируя тот факт, что Армения была побеждена на поле боя и лишь благодаря России избежала еще большей катастрофы. Националисты готовы вторить словам ненавистного им главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, заявившим в интервью греческой газете "Катимерини" о готовности Армении возобновить всеобъемлющие мирные переговоры, которые, однако, уже идут и давно. Де-факто армянская государственность в результате войны не пострадала, Армения не выплатила контрибуции, на нее не распространялись санкции ООН, а безопасность армянской общины Карабахского региона Азербайджана обеспечивается силами ее российских миротворцев. Что еще нужно для того, чтобы реваншистские силы Армении были настроены на мир?

Вопрос второй: предполагает ли позиция националистов какие-либо уступки? На это важно обратить внимание, поскольку более четверти века назад в результате оккупации территории азербайджанской НКАО семь прилегающих к ней районов были обозначены как "пояс безопасности". За их счет Ереван пытался торговаться с Баку. Ни одна армянская администрация не выступала со словами поддержки предлагаемых миротворческих планов. Даже наиболее известные Мадридские принципы так и остались на столе переговоров, поскольку не предусматривали узаконивания оккупации. Косвенно ответ на этот вопрос кроется в политике по демонизации Азербайджана и представлении его в качестве угрозы армянского присутствия на Южном Кавказе.

Вопрос третий: почему армянская общественность должна поддерживать насильственный передел постсоветских границ в пределах Южного Кавказа? Ссылаться на якобы несправедливое административное деление СССР крайне опасное занятие, потому как именно советская власть возродила армянскую государственность, внесла основной вклад в будущее всех народов и республик региона.

Вопрос четвертый: почему позиция радикалов меняется в зависимости от перемен в геополитическом пространстве. Ранее партнерами лидеров карабахского клана были структуры европейской демократии и США, отношение к которым заметно охладело после признания Западом необходимости мира. Посещая европейские столицы, главы оппозиционных фракций обходятся кулуарными встречами с наиболее радикальными членами зарубежной диаспоры. Однако и российская миротворческая линия не выделяется в политической повестке реваншистов, несмотря на артикулируемое уважение в отношении российских миротворцев. Кажется, что армянские националисты выжидают наиболее удачный момент, стремясь оказать поддержку той силе, которая одержит вверх в нынешнем глобальном противостоянии, в надежде получить в качестве награды возможность продолжать использовать риторику вражды.

635 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version