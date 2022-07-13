Четыре вопроса, на которые не может ответить армянская националистическая оппозиция

Армянская националистическая оппозиция продолжает внушать народу, что "страна находиться в постоянной опасности", "власти Армении не способны вести переговоры", а "будущее народа всецело зависит от того, насколько ему удастся ослабить своих ближайших соседей". Сами идеологи сепаратизма не боятся войны, поскольку личная финансовая безопасность позволяет им в случае реальной угрозы сразу покинуть пределы республики.

Спороть с теми, кого никогда не интересовало развитие региона вне милитаристской парадигмы, бессмысленно. Но к оппозиции у многих есть вопросы, на которые даже самый активный уличный трибун, вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян не может дать ответ.

Вопрос первый: почему, по мнению оппозиции, нынешний миротворческий процесс не может стать платформой будущего мира? Националисты утверждают, что текущие переговоры, встречи лидеров Армении и Азербайджана не отвечают армянским интересам и должны быть приостановлены, намеренно игнорируя тот факт, что Армения была побеждена на поле боя и лишь благодаря России избежала еще большей катастрофы. Националисты готовы вторить словам ненавистного им главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, заявившим в интервью греческой газете "Катимерини" о готовности Армении возобновить всеобъемлющие мирные переговоры, которые, однако, уже идут и давно. Де-факто армянская государственность в результате войны не пострадала, Армения не выплатила контрибуции, на нее не распространялись санкции ООН, а безопасность армянской общины Карабахского региона Азербайджана обеспечивается силами ее российских миротворцев. Что еще нужно для того, чтобы реваншистские силы Армении были настроены на мир?

Вопрос второй: предполагает ли позиция националистов какие-либо уступки? На это важно обратить внимание, поскольку более четверти века назад в результате оккупации территории азербайджанской НКАО семь прилегающих к ней районов были обозначены как "пояс безопасности". За их счет Ереван пытался торговаться с Баку. Ни одна армянская администрация не выступала со словами поддержки предлагаемых миротворческих планов. Даже наиболее известные Мадридские принципы так и остались на столе переговоров, поскольку не предусматривали узаконивания оккупации. Косвенно ответ на этот вопрос кроется в политике по демонизации Азербайджана и представлении его в качестве угрозы армянского присутствия на Южном Кавказе.

Вопрос третий: почему армянская общественность должна поддерживать насильственный передел постсоветских границ в пределах Южного Кавказа? Ссылаться на якобы несправедливое административное деление СССР крайне опасное занятие, потому как именно советская власть возродила армянскую государственность, внесла основной вклад в будущее всех народов и республик региона.

Вопрос четвертый: почему позиция радикалов меняется в зависимости от перемен в геополитическом пространстве. Ранее партнерами лидеров карабахского клана были структуры европейской демократии и США, отношение к которым заметно охладело после признания Западом необходимости мира. Посещая европейские столицы, главы оппозиционных фракций обходятся кулуарными встречами с наиболее радикальными членами зарубежной диаспоры. Однако и российская миротворческая линия не выделяется в политической повестке реваншистов, несмотря на артикулируемое уважение в отношении российских миротворцев. Кажется, что армянские националисты выжидают наиболее удачный момент, стремясь оказать поддержку той силе, которая одержит вверх в нынешнем глобальном противостоянии, в надежде получить в качестве награды возможность продолжать использовать риторику вражды.