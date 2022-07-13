Ингушетия стала лидером России по дорожному строительству

13 июл. 20:44

Ингушетия снова стала лидером среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – в нынешнем году в республике провели капитальный ремонт и реконструкцию 13 дорожных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Минавтодора Ингушетии.

"Республика Ингушетия заняла первое место по России в рамках реализации национального проекта, досрочно завершив все дорожные мероприятия, запланированные на текущий год: были приведены в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью 17,3 км", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"О высоких темпах строительства свидетельствует и то, что в этом году мы получили финансирование в размере более 301 млрд рублей. В целях сохранения лидирующей позиции с 2019 года были приложены все усилия. ...Сейчас уже готовимся к новому сезону - работы предстоит очень много", - рассказал министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов, цитирует его пресс-служба.