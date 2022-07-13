Россия и Иран будут сотрудничать по мирному атому

13 июл. 20:41

Госкорпорация "Росатом" сообщила о договоренности с Ираном усилить диалог по сотрудничеству в области мирного атома и выйти на конкретные решения.

"Были обсуждены все основные вопросы текущей и перспективной повестки дня российско-иранского сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии. Стороны договорились интенсифицировать диалог с выходом на конкретные решения", - сказано в пресс-релизе.

Ранее замгендиректора компании по международной деятельности Николай Спасский встретился в Тегеране с вице-президентом Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди, вице-президентом республики и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.