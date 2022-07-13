Еврокомиссия на год отложила вопрос об интеграции в ЕС Грузии

13 июл. 20:32

Еврокомиссия (ЕК) решила отложить рассмотрение вопроса о статусе кандидата в члены Евросоюза (ЕС) до 2023 года, - заявил сегодня официальный представитель ЕК Майкл Рупп, выступая на заседании Европейского парламента.

"Мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами", - пояснил Рупп, отметив, что при этом республика весьма тщательно работает над реформами для вступления в ЕС, передает ТАСС.

Раньше планировалось, что вопрос о следующем этапе интеграции Грузии в ЕС будет рассмотрен в декабре 2022 года, однако, как пояснил представитель комиссии, решение о переносе было принято после "осторожного политического обсуждения".

Напомним, 23 июня на саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Как пояснил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель, для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.