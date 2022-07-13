Столтенберг пообещал изменить отношения НАТО с Россией

13 июл. 20:15

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс больше не будет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией.

"Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения. Но особенно после… февраля этого года, я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла", - заявил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, передает РИА Новости.

Напомним, ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.