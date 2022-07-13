В Назрани пройдет бал для золотых медалистов

13 июл. 19:46

Власти Ингушетии проведут во Дворце культуры в Назрани бал для школьников, окончивших обучение с золотой медалью, а также для сдавших ЕГЭ на 100 баллов, - сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"Совсем скоро состоится долгожданное событие для всех отличников - бал золотых медалистов. На мероприятие съедутся лучшие выпускники из разных школ нашей республики - медалисты, в числе которых стобалльники, победители предметных олимпиад, конкурсов и соревнований. А пока наши отличники заняты подготовкой к одному из самых важных и трепетных событий в их жизни, подписала приказ о проведении республиканского выпускного бала, который состоится во Дворце культуры города Назрани", - написала Бокова, передает ТАСС.

Бал пройдет уже завтра, 14 июля, для участия в нем приглашены 157 золотых медалистов и 9 стобалльников ЕГЭ, а вручать медали выпускникам будет глава региона Махмуд-Али Калиматов, - уточнили в пресс-службе Минобрнауки региона.