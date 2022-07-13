Кубанские поля атакует саранча

13 июл. 19:33

В Краснодарском крае снова активизировалась саранча – ее отрождение выявлено в ряде населенных пунктов Приморско-Ахтарского района, она угрожает кукурузным полям, - сообщили сегодня в оперативном штабе региона.

"Чтобы не допустить распространения вредоносного насекомого, в районе заранее приступили к химической обработке обочин дорог, окраин сельхозполей. Но из-за непогоды личинки саранчи отрождались неравномерно. Специалистам пришлось повторно обработать земельные участки, однако уничтожить вредителя полностью не представляется возможным - основной очаг находится в плавневой зоне, где обработки категорически запрещены", - говорится в сообщении опершатба, передает "Интерфакс".

Сейчас площадь заражения составляет 2,5 тыс га, на 1,5 тыс га из них вредитель уничтожен. Пока обошлось без существенного ущерба сельхозкультурам, вместе с тем вредитель уже сбивается в стаи и мигрирует по району.

Крайне уязвимыми остаются кукурузные поля - излюбленное лакомство саранчи, фермерам приходится применять самоходные опрыскиватели, которых в районе несколько штук, так как применение авиации временно запрещено", - говорится в сообщении.