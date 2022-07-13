ЕКА сообщило о прекращении работы с "Роскосмосом" по ExoMars

13 июл. 19:18

"Роскосмос" получил уведомление от Европейского космического агентства (ЕКА) о прекращении работы по миссии ExoMars, - сообщили сегодня в пресс-службе российской госкорпорации.

"Двенадцатого июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в соответствии с решением Совета стран-участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил госкорпорацию "Роскосмос" о прекращении со стороны ЕКА двустороннего сотрудничества в рамках миссии "ЭкзоМарс-2022" в связи со сложной геополитической ситуацией", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сейчас специалисты госкорпорации и ЕКА прорабатывают варианты возврата в РФ российского оборудования из ЕС и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России.

Напомним, ЕКА приостановило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине.