В Грузии объявлен конкурс на должность главы ЦИК

13 июл. 19:28

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о начале конкурса на должности главы Центризбиркома и двух представителей ЦИК, сказано в сообщении администрации президента.

В августе истекает срок полномочий действующего руководителя ведомства Георгия Каландаришвили, а также членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на 6 месяцев.

Прием заявок в администрации стартует 26 июля. Подаст ли Каландаришвили заявку на пост председателя Центризбиркома в третий раз, пока неизвестно.