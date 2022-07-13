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В Грузии объявлен конкурс на должность главы ЦИК

В Грузии объявлен конкурс на должность главы ЦИК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о начале конкурса на должности главы Центризбиркома и двух представителей ЦИК, сказано в сообщении администрации президента.

В августе истекает срок полномочий действующего руководителя ведомства Георгия Каландаришвили, а также членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на 6 месяцев.

Прием заявок в администрации стартует 26 июля. Подаст ли Каландаришвили заявку на пост председателя Центризбиркома в третий раз, пока неизвестно.

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