Азербайджанский футболист выиграл суд у зарубежного клуба

13 июл. 19:19

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Сабаил" Туран Манафов выиграл суд у своего греческого "Олимпиакоса" (Волос), за который он ранее выступал.

По словам агента 23-летнего хавбека, Международная федерация футбола (ФИФА) обязала греков в течение 45 дней выплатить Манафову сумму его оклада за 5 месяцев.

В том случае, если за это время "Олимпиакос" не перечислит деньги, греческий клуб подвергнется санкциям со стороны ФИФА. В частности, ему будет запрещено осуществлять трансферы, передает Azerisport.com.