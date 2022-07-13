Космос выявил несколько наркоплантаций в Казахстане

13 июл. 18:51

Во время космического мониторинга в пяти областях Казахстана обнаружены участки с марихуаной, сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Участки выявил Аэрокосмический комитет Минцифрового развития, компания "Қазақстан гарыш сапары" при участии МВД страны в ходе операции "Карасора".

"В ходе космического мониторинга была охвачена территория площадью 686 тыс кв км, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса. Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях", - цитирует главу Аэрокосмического комитета Баубека Оралмагамбетова Sputnik Казахстан.

Подобным наблюдением занимаются спутники KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также спутники из других стран. Обнаруживая плантации с космоса, к месту выезжают представители "Қазақстан гарыш сапары" совместно со спецподразделением МВД.

Стоит добавить, что космосмониторинг помог в 2019 году выявить в Кызылординской и Жамбылской областях 123 наркопосева, в 2020 году – 94, а в 2021 году только в Кызылординской области – 77.