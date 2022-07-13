СМИ: Iveco покинула СП с российской "АМТ"

13 июл. 18:47

Итальянская компания-автопроизводитель Iveco вышла из российско-итальянского предприятия "Ивеко-АМТ", организованного совместно с российской компанией "АМТ", - сообщил сегодня портал Il Denaro со ссылкой на гендиректора компании Геррита Маркса.

"Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, "АМТ", - цитирует портал слова главы компании, передает ТАСС.

Напомним, "Ивеко-АМТ" управляет заводом по производству грузовиков Iveco в городе Миасс Челябинской области.

Итальянская компания Iveco специализируется на производстве автомобилей промышленного назначения, а также выпускает автобусы. В марте 2022 года компания заявила о прекращении продажи своей продукции в России.