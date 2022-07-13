В Ставропольском крае разработали теплицы для выращивания спирулины

13 июл. 18:46

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали уникальный тепличный комплекс для выращивания спирулины. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе вуза.

"Производство будет запущено на Ставрополье в ближайшее время - технологией заинтересовались региональное бизнес-сообщество", - отметили в СКФУ.

В пресс-службе вуза также рассказали, что производство спирулины будет организовано в фитобиореакторах открытого типа, установленных в тепличном комплексе, что позволит круглый год вырабатывать сырье при небольших затратах электроэнергии.

Проектированием инновационного тепличного комплекса ученые занимались несколько месяцев. "В разработке также участвовали наши коллеги - ученые-практики из Курска", - сказал глава кафедры эволюционной экологии и биоразнообразия Максим Кухарук.

Главная особенностью проекта является уникальная технология переподготовки воды. Ученые также провели расчеты продуктивности и стоимости производства, выработали оптимальные методы хранения, передает ТАСС.