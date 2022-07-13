Бум финансовых пирамид охватил Россию

13 июл. 18:28

Центробанк России обнаружил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за первые полгода, сообщает пресс-служба регулятора.

За 6 месяцев Банк России раскрыл 954 финансовые пирамиды - в 6,5 раз больше, чем в предыдущем году. Так, в стране стартовал бум хайп-проектов, действовавшие лишь в Telegram через ботов.

Более половины раскрытых пирамид составили проекты, которые предлагали вкладываться в криптовалюты и псевдо-цифровые активы. Есть и популярные пирамиды в формате экономических игр.

Отмечается, что количество нелегальных кредиторов с января по июнь этого года возросло в два раза. По мнению ЦБ, люди стали переживать за возможные экономические трудности и решили подключиться к новому способу инвестиций.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что порядка 80% пирамид и "нелегальных инвесторов" действовали в интернете. Также замечено, что крупные финансовые пирамиды стали дробиться на более мелкие.