Ульяновский автозавод подарил новый УАЗ женщине, чью машину унесла непогода

13 июл. 18:32

Владелица утонувшего во время сочинских ливней автомобиля "УАЗ" Виктория Теряева получила от завода-производителя в подарок новый автомобиль.

В конце июня в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что ее машину унесло течением реки в море.

"Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит вверх дном, передает РИА Новости.

Машина в семье Теряевых была кормилицей – на ней возили детей, продукты, стройматериалы для дома. Новый полученный от завода автомобиль большой и комфортный.

"Огромное спасибо Ульяновскому заводу и всем, кто за нас переживал", - рассказала Виктория Теряева, уточнив, что первые два года будет оплачивать страховку за новый автомобиль, после чего транспорт станет ее собственностью.

Напомним, в Сочи с 22 по 28 июня действовало штурмовое предупреждение, а вышедшая из берегов река Псезуапсе в Лазаревском районе повредила более ста домов и унесла десятки автомобилей.