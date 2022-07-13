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Ульяновский автозавод подарил новый УАЗ женщине, чью машину унесла непогода

Ульяновский автозавод подарил новый УАЗ женщине, чью машину унесла непогода

Владелица утонувшего во время сочинских ливней автомобиля "УАЗ" Виктория Теряева получила от завода-производителя в подарок новый автомобиль.

В конце июня в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что ее машину унесло течением реки в море.

"Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит вверх дном, передает РИА Новости.

Машина в семье Теряевых была кормилицей – на ней возили детей, продукты, стройматериалы для дома. Новый полученный от завода автомобиль большой и комфортный.

"Огромное спасибо Ульяновскому заводу и всем, кто за нас переживал", - рассказала Виктория Теряева, уточнив, что первые два года будет оплачивать страховку за новый автомобиль, после чего транспорт станет ее собственностью.

Напомним, в Сочи с 22 по 28 июня действовало штурмовое предупреждение, а вышедшая из берегов река Псезуапсе в Лазаревском районе повредила более ста домов и унесла десятки автомобилей.

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