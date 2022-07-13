Зачем Ирану группа БРИКС

Недавно Иран подал заявку на вступление в группу БРИКС, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. На территориях этих стран проживает 40% населения земного шара, на них приходится 26% мирового ВВП. Согласно данным МВФ, Китай - экономический лидер группы, на его долю приходится более 70% совокупной экономической мощи БРИКС в размере $27,5 трлн. На Индию приходится около 13%, на Россию и Бразилию - около 7%.

С вступлением Ирана БРИКС усилится, поскольку у ИРИ вторые по величине в мире запасы газа, а также около четверти всех запасов нефти Ближнего Востока. Приглашенный на онлайн-саммит БРИКС президент Ирана Эбрахим Раиси выразил готовность Ирана помочь странам БРИКС в достижении их целей, пишет Al-Monitor.

Одновременно в Дохе безуспешно вершились двухдневные непрямые переговоры между Ираном и США по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Очевидно, потеряв надежду на нормализацию отношений с Западом, Иран изучает альтернативные варианты экономического выживания в условиях нынешних американских санкций.

После решения о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в прошлом году участие в БРИКС стало вторым шагом Ирана в сторону Востока. Генеральный секретарь Всемирного финансового форума и директор Центра БРИКС и глобального управления Фэн Синкэ заявил Global Times, что вступление Ирана в БРИКС поможет наладить более тесные и более эффективные каналы между ресурсами и рынками, что принесет пользу всем членам организации.

"Администрация Рухани пыталась проводить сбалансированную внешнюю политику, считая, что нормальные отношения с Западом является ключом к расширению отношений с Востоком и наоборот. Но при президенте Раиси внешняя политика Ирана становится более антизападной в традиционном смысле этого слова, - считает Хамидреза Азизи из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине. -Следовательно, шаги Ирана по присоединению к различным незападным организациям, от ШОС до БРИКС, представляются как неизбежный путь, ведь Запад переживает политический, экономический и нравственный упадок. В этом смысле даже возрождение СВПД - это тактическое решение, тогда как поворот на восток носит стратегический характер", - добавил эксперт.

Хотя в прошлом году БРИКС исполнилось 20 лет, ее достижения остаются неоднозначными. В 2017 году также был введен формат "БРИКС плюс", чтобы связать больше стран с развивающейся экономикой и достичь консенсуса в отношении глобального развития. Китай стал второй крупнейшей экономикой мира, в то время как Бразилия, Россия и Южная Африка остались позади. Несмотря на ежегодные саммиты, экономическое сотрудничество внутри БРИКС остается ограниченным. Кроме того, большинства стран-членов разные политические интересы. В то время как Россия и Китай могут рассматривать организацию как "способствующую более сбалансированному глобальному порядку", Индия входит в "Четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD) и не хочет позиционировать себя как антизападное государство. Между Нью-Дели и Пекином также продолжается военное противостояние на границе - так называемой линии фактического контроля.

"Индия решила присоединиться к БРИКС в 2006 году, когда ее экономика процветала, страна надеялась догнать Китай по уровню экономического развития. За формированием этого блока в то время стояла российская дипломатия, но не с целью создать антиамериканскую организацию. Россия хотела, чтобы Индия уравновешивала Китай, для Индии это была платформа для поддержания сотрудничества с Китаем и Россией при развитии стратегических отношений с Западом", - сказал профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн, размышляя над тем, почему Индия присоединилась к БРИКС.

"Но теперь Китай не нуждается в БРИКС так, как БРИКС нуждается в Китае. Отношения между Китаем и Россией укрепились, а отношения между Китаем и Индией значительно ухудшились. Так что ценность Индии для БРИКС или наоборот уже не та, что была десять лет назад", - заметил Суэйн.

Что БРИКС может предложить Ирану

"Тегеран знает о большом потенциале стран-членов, которые должны создать независимый финансовый механизм, чтобы нейтрализовать попытки Запада навязать свою политику, в частности, бросить вызов системе SWIFT, доступность которой для Ирана в краткосрочной/среднесрочной перспективе будет строго связана с будущим переговоров по ядерной сделке, - сказал европейский дипломат в Исламабаде. - Будет крайне сложно получить все преимущества от БРИКС без полной отмены западных санкций. Потенциал иранской экономики огромен; ее развитие требует западных технологий, особенно в энергетическом секторе, чего страны БРИКС не могут обеспечить в полной мере. Поэтому Тегеран идет по нескольким параллельным путям, таким как ШОС, ОЭС, Транспортный коридор Север-Юг, надеясь при этом на возобновление СВПД".

"Иран мало что может получить от БРИКС в краткосрочной и среднесрочной перспективе, за исключением некоторого пространства для политического и дипломатического маневрирования. У стран БРИКС нет реальной перспективы игнорировать санкции США, которые могут быть дополнены европейскими санкциями в случае провала переговоров по СВПД, ради поддержания торгово-экономических отношений с Ираном. Тегеран хвастается, что Китай и Россия продолжают работать с ним. Но во-первых, этот вопрос двусторонний, а во-вторых, он сопряжен со значительными издержками, такими как скидка, которую Иран предоставляет Китаю при торговле нефтью. Поэтому ни ШОС, ни БРИКС не помогут Ирану найти выход из нынешних экономических трудностей", - считает Хамидреза Азизи.

Рассматривая отношения Ирана с Пекином и Москвой, Ашок Суэйн заметил: "Иран получит значительную выгоду от присоединения к БРИКС, поскольку он не намерен быть союзником Запада, а его отношения с Китаем и Россией носят скорее союзнический, чем сопернический характер. Будучи частью БРИКС, Иран может многое выиграть как в экономическом, так и в дипломатическом плане".

БРИКС может стать группой крупнейших стран-производителей и потребителей энергии за пределами США. На протяжении долгого времени организация работала над созданием системы взаиморасчетов, рейтингового агентства, валютного банка и пула валютных резервов. Таким образом, страны-члены могут избежать санкций США.