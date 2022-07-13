Крымские музеи по субботам будут бесплатными

13 июл. 18:10

Жители и гости Крыма смогут посетить основные музеи республики абсолютно бесплатно с 16 июля, акция продлится до 4 сентября, сообщает пресс-служба Минкульта региона.

"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - цитирует пресс-служба министра Татьяну Манежину.

Так, туристы и местные жители смогут бесплатно посетить Симферопольский художественный музей, заповедник "Судакская крепость", Ливадийский дворец-музей и множество других объектов культуры.