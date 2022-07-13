Израиль выступит с инициативой о создании коалиции против Ирана

13 июл. 18:18

Одной из тем встречи премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена станет вопрос создания коалиции по противодействию иранской ядерной программе (ИЯП), - заявил глава правительства Израиля в своей приветственной речи в аэропорту Бен Гурион.

"В ходе вашего визита мы обсудим… создание новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока в соответствии с Соглашениями Авраама и достижениями саммита в Негеве. И мы обсудим необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу", - сказал Лапид, передает РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолет сегодня приземлился в аэропорту Бен Гурион.Помимо Израиля, Байден посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.