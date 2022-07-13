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СМИ: Евросоюз примет ряд экстренных мер при прекращении поставок российского газа

СМИ: Евросоюз примет ряд экстренных мер при прекращении поставок российского газа

Европейский союз намерен принять экстренные экономические меры, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок российского газа.  Об этом со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК) сообщает агентство Bloomberg.

В нем, в частности, ЕК рекомендует странам переходить на альтернативные виды топлива в промышленности и энергетике. Там же отмечается, что правительствам стран ЕС необходимо поощрять сокращение потребления крупными предприятиями.

Помимо этого, правительствам европейски стран следует проводить информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения. В крайних случаях будут вводить обязательные лимиты на потребление энергии.

Ожидается, что план экстренных мер будет принят 20 июля. В ЕК подчеркнули, что ситуация с газом в Европе сейчас переживает критический момент.

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