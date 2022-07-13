СМИ: Евросоюз примет ряд экстренных мер при прекращении поставок российского газа

13 июл. 17:53

Европейский союз намерен принять экстренные экономические меры, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок российского газа. Об этом со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК) сообщает агентство Bloomberg.

В нем, в частности, ЕК рекомендует странам переходить на альтернативные виды топлива в промышленности и энергетике. Там же отмечается, что правительствам стран ЕС необходимо поощрять сокращение потребления крупными предприятиями.

Помимо этого, правительствам европейски стран следует проводить информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения. В крайних случаях будут вводить обязательные лимиты на потребление энергии.

Ожидается, что план экстренных мер будет принят 20 июля. В ЕК подчеркнули, что ситуация с газом в Европе сейчас переживает критический момент.