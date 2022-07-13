"Аэрофлот" возобновляет авиарейсы между Москвой и Пекином

13 июл. 17:49

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Пекином, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы "Аэрофлот" в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля", - отмечает компания, передает РИА Новости.

Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы уже открыта.