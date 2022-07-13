В Ставропольском крае выделят на поддержку фермеров почти 180 млн рублей

13 июл. 17:33

В 2022 году на Ставропольском крае потратят на поддержку фермеров 177 млн рублей. Об этом первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Ситников сообщил в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что средства будут выделены на гранты на развитие семейных ферм и создание новых хозяйств.

"В 2022 году на поддержку ЛПХ и КФХ мы предусмотрели порядка 177 млн рублей. Уже сейчас гранты на создание и развитие новых хозяйств, развитие семейных ферм, развитие материально-технической базы в объеме 167 млн рублей получили 24 малых хозяйствующих субъекта", - поведал Ситников.

Он отметил, что до конца 2022 года еще около 10 млн рублей впервые будут предоставлены в виде гранта на развитие агротуризма. По итогам конкурсного отбора средства выиграло хозяйство, которое занимается виноградарством и виноделием.

Зампред правительства Ставропольского крае акцентировал внимание на том, что за последние три года объем господдержки малых хозяйствующих субъектов в регионе превысил 630 млн рублей. За этот период было поддержано свыше 80 хозяйств.