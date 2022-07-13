Магомед Даудов стал кавалером ордена Почета

13 июл. 17:33

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов награжден орденом Почета за высокие достижения в государственной деятельности, - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина председатель парламента ЧР Магомед Даудов за высокие достижения в государственной деятельности удостоен высокой награды - ордена Почета. Это наилучшая оценка его деятельности и его жизненного пути, который основан на безграничной любви к нашему великому Отечеству", - написал он, передает ТАСС.