В МВФ сообщили о значительном ухудшении перспектив мировой экономики

13 июл. 16:57

В последние месяцы перспективы развития мировой экономики значительно ухудшились, а инфляция остается высокой. Об этом говорится в опубликованном 13 июля докладе Международного валютного фонда (МВФ), публикация которого приурочена к встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20, которая состоится на Бали 15-16 июля.

Авторы отчета сравнивали нынешние показатели с апрельскими, когда был опубликован доклад МВФ о состоянии мировой экономики.

В материале обращается внимание на то, что последствия пандемии коронавируса COVID-19 по-прежнему мешают привычному образу жизни и деятельности, в частности, в Китае, где вирус привел к введению локдаунов. При этом в отчете сказано, что "риски экономического спада угрожают усугубить сложную ситуацию" в мировой экономике. Так, "усиливается давление глобальной фрагментации". "Связанные с этим инфляционные риски могут обострить социальную напряженность, а ухудшение финансовых условий усугубит проблемы, связанные с высоким уровнем задолженности", - отметили в фонде.

В МВФ полагают, что ситуация может ухудшиться, если инфляция никак не отреагирует на ужесточение денежно-кредитной политики, замедление темпов экономического роста в Китае будет продолжительным, климатический кризис усугубит проблемы в сфере продуктовой безопасности. Экономисты подчеркивают, что инфляция вышла за рамки сфер продуктов питания и энергоносителей, и во многих странах осталась выше целевых показателей.

В отчете также сказано, что на фоне снижения рисков на финансовых рынках укрепление доллара совпало с оттоком капитала из стран с развивающейся экономикой, что оказало давление на уязвимые экономики. Кроме того, специалисты считают, что проблемы с "продовольственной безопасностью быстро усиливаются, что приведет к разрушительным последствиям для беднейших слоев населения. В фонде сообщили, что многие экономические риски "тесно взаимосвязаны". В частности, в материале сказано, что ситуация на Украине и пандемия COVID-19 могут "усилить инфляционное давление и повысить необходимость более сильного ужесточения денежно-кредитной политики и финансовых условий", передает ТАСС.