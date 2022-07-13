ОАЭ и Туркмения будут развивать "зеленую" энергетику

13 июл. 17:18

Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов сегодня в Ашхабаде обсудил с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом аль-Мазруи вопросы расширения сотрудничества в области энергетики и обеспечения энергетической безопасности, - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

"Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Мередов и Сухейл Аль Мазруи отметили наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий. Также были обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана и ОАЭ в области рационального использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергетической безопасности", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Министры отметили актуальность "зеленой экономики", обменялись мнениями по использованию устойчивой энергии и продвижению инновационных технологий в этой области, а также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Напомним, по запасам природного газа Туркмения наряду с Россией, Ираном и Катаром входит в первую четверку стран мира.