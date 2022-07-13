Черное море стало красным под Анапой 

13 июл. 16:54

Вода у побережья Анапы стала багровой, всего дело в особых водорослях.

Красное Черное море наблюдается от Варваровки до Супсеха.

“Сильное волнение моря, которое происходило последние несколько дней, подняло со дна ил. Для микроскопических водорослей, имеющих бурый оттенок, появилась питательная среда. Плюс хороший прогрев. Идеальные условия для их быстрого размножения”, - объяснил цвет воды член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, пишут “Кубанские новости”.

В теплое время года такое явление можно периодически наблюдать на всем протяжении черноморского побережья Краснодарского края.

По словам эколога, купаться в красном море можно без опаски.