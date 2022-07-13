КБР наращивает сельскохозяйственные мощности

13 июл. 16:43

Производство продукции агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарии ежегодно растет на 10%, сообщил глава республики Казбек Коков в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Валовая продукция сельского хозяйства составила за прошлый год 68,8 миллиарда, то есть последние годы мы наблюдаем порядка 10% ежегодного прироста. Я думаю, что эта тенденция сохранится, так как мы увеличиваем закладку многолетних насаждений", сказал он.

Далее Коков отметил, что в регионе реализуется большой проект в области сельского хозяйства, в который инвестировано 18 млрд рублей.