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В Ессентуках на выделенные на кинофестиваль деньги окажут помощь многодетным семьям

В Ессентуках на выделенные на кинофестиваль деньги окажут помощь многодетным семьям

В Ессентуках средства, выделенные на проведение кинофестиваля, перенаправят на строительство коммуникаций на участках для многодетных семей. Об этом сообщил глава города Александр Некристов. 

"По поручению губернатора края финансирование будет перенаправлено на строительство коммуникаций на участках для многодетных семей Ессентуков", - цитирует его ТАСС. 

Некристов также подчеркнул, что данный вопрос будет проработан этой осенью на заседании Думы Ставропольского края. 

Ранее сообщалось, что фестиваль популярных киножанров в Ессентуках, который должен был состояться 23 июля, перенесен на лето 2023 года. 
 

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