В мире критически сократились коммерческие запасы нефти

13 июл. 16:37

Международное энергетическое агентство оценивает мировые коммерческие запасы нефти как критически низкие.

Согласно июльскому отчету организации, последний рост запасов наблюдается в Китае, где нефтепереработчики снизили производство на фоне низкого спроса. В странах ОЭСР коммерческие запасы нефти удалось несколько восстановились благодаря существенному выпуску на рынок государственных запасов из стратегических резервов, однако они остаются примерно на 300 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения.

В мае коммерческие запасы нефти в мире выросли всего на 5 млн баррелей - резкий рост запасов в странах, не входящих в ОЭСР, был нивелирован сокращением запасов в странах ОЭСР и нефтью, остающейся в танкерах. По предварительным данным, в июне запасы выросли на 22 млн баррелей.

"Поскольку эмбарго ЕС на российскую нефть должно вступить в полную силу в конце года, рынок нефти может снова ужесточиться. Поскольку легкодоступные резервные мощности заканчиваются как в секторе добычи, так и переработки, могут потребоваться меры со стороны спроса по снижению потребления и цене топлива, которая представляют угрозу для стабильности, особенно в странах с формирующимся рынком", - сообщается в отчете МЭА.

Согласно оценкам экспертов, мировая экономика не сможет восстановиться “без активного политического вмешательства в энергопотребление”.