В Ингушетии опрокинулся БТР, есть пострадавшие

13 июл. 16:31

Семеро военнослужащих пострадали в результате опрокидывания бронетранспортера в предгорном селе Галашки Сунженского района Ингушетии. пострадавшие госпитализированы.

"Всем пострадавшим была оперативно оказана первая медпомощь, сейчас их перевезли в Сунженскую районную больницу", - сказал глава селения Муса Оздоев.

По его словам, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили ушибы.

Предварительная причина ЧП заключается в том, что водитель БТР не справился с управлением, передает ТАСС.