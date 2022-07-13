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В Ингушетии опрокинулся БТР, есть пострадавшие

В Ингушетии опрокинулся БТР, есть пострадавшие

Семеро военнослужащих пострадали в результате опрокидывания бронетранспортера в  предгорном селе Галашки Сунженского района Ингушетии. пострадавшие госпитализированы.

"Всем пострадавшим была оперативно оказана первая медпомощь, сейчас их перевезли в Сунженскую районную больницу", - сказал глава селения Муса Оздоев.

По его словам, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили ушибы.

Предварительная причина ЧП заключается в том, что водитель БТР не справился с управлением, передает ТАСС.

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