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Иранские силы расширили присутствие на севере Сирии, заняв аэропорт Минаг

Иранские силы расширили присутствие на севере Сирии, заняв аэропорт Минаг

Иран перебросил на север Сирии 600 ополченцев, 15 танков, а также бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Силами Ирана заняты город Тель-Рифат и в его окрестности, полностью под контроль взят аэропорт Минаг, сообщается на сайте avia.pro.

На севере Сирии развернута фактически целая батальонно-тактическая группа, в которую входят иранские военные, проиранские ополченцы и военная техника.

Источник сообщает, что на текущий момент, в Тель-Рифате сконцентрированы значительные иранские силы. Аэропорт Минаг в Сирии может быть использован Ираном для размещения многочисленных ударных беспилотников и тактических ракетных комплексов.

“Союзнические войска, поддерживаемой Ираном Четвертой бронетанковой дивизии под контролем Махира Асада, пришли поддержать Минаг. <…> Иранские ополченцы усилили свое присутствие в Нубле и Зехре подкреплением”, – пишет турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши.

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