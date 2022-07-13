В Дагестане организовано производство тары для сельхозпродукции

13 июл. 16:19

Цех по производству тары для сельхозпродукции открыли на юге Дагестана, в Сергокалинском районе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики, уточнив, что цех будет выпускать около 10 тыс деревянных ящиков для хранения и транспортировки фруктов и овощей в смену.

Старт производства прокомментировал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов. По его словам, новый цех – один из крупнейших в республике. "Министерство в рамках действующих форм господдержки будет поддерживать подобные агрологистические проекты", - сказал он.