В Казахстане задержан брат экс-главы Комитета национальной безопасности

13 июл. 16:00

В среду, 13 июля, в Восточно-Казахстанской области Казахстана задержали бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, разыскиваемого за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Агентства по противодействию коррупции.

Как отмечается, мужчина пытался пересечь границу с Россией по поддельным документам.

В ведомстве обратили внимание на то, что экс-начальник департамента полиции подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, передает ТАСС.

По данным СМИ, Нурлан Масимов является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова, который был задержан спецслужбами 8 января 2022 года по подозрению в госизмене.