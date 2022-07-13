В Казахстане зафиксировали скачок заболеваемости ковидом

13 июл. 16:06

Уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане за последнюю неделю вырос в 2,5 раза, сообщила в среду министр здравоохранения республики Ажар Гиният, уточнив, что основная доля зараженных приходится на Нур-Султан и Алматы.

"В Казахстане с начала июня отмечался очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза", - сказала она в ходе заседания республиканского штаба по борьбе с распространением инфекции.

По его итогам регионам рекомендовано принять меры по обеспечению готовности первичной медико-санитарной помощи, мобильных бригад, стационаров для развертывания резервных коек, а также обеспечить должный охват жителей страны вакцинацией и ревакцинацией.