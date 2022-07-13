Президент США начал ближневосточное турне в Тель-Авиве

13 июл. 16:00

Самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона. Затем состоялась приветственная церемония, участие в которой приняли премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.

Перед визитом президента США в аэропорту имени Бен Гуриона был построен комплекс, включающий сцену, красную ковровую дорожку и амфитеатр на 150 мест для журналистов и официальных лиц, сообщает РИА Новости.

Кроме того, на территории воздушной гавани Байдену будут продемонстрированы израильские системы ПРО, включая новейший "Железный луч".