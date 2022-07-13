Стюардесса украла крупную сумму денег у пассажира рейса Анталья - Москва

13 июл. 15:56

Бортпроводница российской авиакомпании обокрала пассажира рейса Анталья – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В полицию обратился мужчина, прилетевший в Москву из Антальи. Он рассказал, что оставил на борту самолета портмоне с личными документами и крупной суммой денег. Спустя несколько часов ему выдали имущество в комнате забытых вещей, однако из в кошельке из $8,7 тыс остались всего $2,3 тыс.

В краже заподозрили 35-летнюю стюардессу. Она призналась, что залезла в кошелек и забрала $6,4 тыс. Правоохранители нашли их в квартире девушки.

В отношении бортпроводницы возбуждено уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде, передает НТВ.