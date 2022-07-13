Коков рассказал Путину о росте туризма в КБР

13 июл. 15:42

Туристический поток в Кабардино-Балкарию возрос на 6% с начала 2022 года.

Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинформировали президента России Владимира Путина о росте турпотока в республику.

По его словам, был побит рекорд в миллион туристов. "Сегодня эта тенденция сохраняется: по итогам шести месяцев у нас уже 550 тыс. туристов - это порядка шести процентов рост относительно прошлого года", - сказал Коков во время рабочей встречи с главой государства.

Коков отметил, что в части развития инфраструктуры регион работает с Министерством экономического развития РФ, непосредственно с компанией "Кавказ.РФ".