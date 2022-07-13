Россия и ОАЭ обсуждают использование карты "Мир"

13 июл. 15:29

Рабочие группы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России ведут переговоры о возможности использования карты платежной системы "Мир" в Эмиратах. Об этом сообщил 13 июля глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби.

Он выразил надежду на то, использование карт "Мир" будет возможно после создания соглашения о сотрудничестве. "Мы надеемся, что рабочая группа придет к положительному заключению", - цитирует представителя посольства ТАСС

Аль-Кетби также обратил внимание на то, что встречи между Москвой и Абу-Даби на уровне представителей центральных банков и банковского сектора проходят регулярно.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество между РФ и ОАЭ в финансовой сфере.