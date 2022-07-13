Банки Казахстана до конца лета вывезут из страны скопившиеся рубли

13 июл. 15:31

Нацбанк и правительство Казахстана хотят разрешить разовый вывоз наличных российских рублей коммерческим банкам республики.

Как рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, это делается, чтобы решить проблему с накопленными рублями. Для этого внесены дополнения в президентский указ по ограничению вывоза из Казахстана инвалюты. Предлагается разрешить банкам вывезти рубли "в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года", сообщила она.

Молдабекова признала, что эта разовая мера не решит проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках.