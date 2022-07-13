Европе трудно избавиться от нефти и газа из России

Европа обозначила дедлайны по отказу от российских энергоносителей. Удастся ли им избавиться полностью от импорта из России, и сможет ли Москва найти альтернативу?

С самых первых дней российской спецоперации на Украине в Европе заговорили об ударе по российской энергетике. Прежде всего Германия и ЕС заморозили с таким трудом построенный газопровод "Северный поток-2". Затем они взялись за импорт.

Европу интересуют главным образом три сырья: уголь, нефть и газ, и по каждой из этих позиций у европейских потребителей колоссальная зависимость от России. По углю на российские поставки приходится 46% импорта, по газу – 43%, по нефти – 27%. Первым делом Брюссель решил ударить по углю. Почему уголь? Потому что он считается наиболее грязным видом топлива, и отказ от него вписывается в программу ЕС по чистой энергии.

Нефть не намного лучше, поэтому она тоже попала под первичные меры. В отличие от угля и нефти, газ считается скорее чистым видом топлива без вреда для природы. К тому же, альтернативных поставщиков газа у Европы почти что нет. Возить СПГ из Катара и США по морю гораздо дороже, чем из России прокачивать по трубе. Если нефть еще можно погрузить на танкеры и вести уже в готовом виде, то СПГ надо сначала сжижать, а потом разжижать. Да и к тому же во время перевозки при разных температурах теряется порядка 15% перевозимого СПГ.

Свой первый серьезный план по отказу от российского топлива Евросоюз огласил 8 марта. Европейская комиссия предложила до 2030 года сделать Евросоюз независимым от российских энергоносителей. Так как самая чувствительная сфера – газ, то Еврокомиссия предлагает сделать упор именно на него. Согласно плану, до конца 2022 года ЕС на 67% должен снизить потребление российского газа. Для этого предлагается: 1) найти новых поставщиков и 2) экономить расход топлива. Брюссель настолько беспощаден в своих намерениях, что предлагает жителям Европы мерзнуть, лишь бы не покупать у России газ. В документе без стеснений говорится, что если каждый дома уменьшит температуру отопления на 1%, то ЕС сэкономит 10 млрд кубометров газа.

Некоторые восприняли рекомендации Еврокомиссии буквально и пытаются отказаться от электричества везде, где этом можно. Недавно, власти Берлина предложили убрать подсветку с Бундестага, а до этого министр энергетики Роберт Хабек заявил, что отныне он моется гораздо реже. В мае Еврокомиссия доработала свой план и считает, что ЕС может отказаться от трех видов топлива из России не в 2030 году, а на три года раньше.

Несмотря на отчаянные попытки Германии и Еврокомиссии, на деле мы видим, что пока что это лишь громкие слова, и Европа реально не готова остаться без российского газа. Приведем пару свежих примеров. Когда Россия приостановила работу "Северного потока-1" из-за технических работ и как бы "помогая" ЕС выполнить поставленную цель, в Германии началась настоящая паника с потоком обвинений в адрес Москвы. Тот самый Хабек, который еще вчера гордился экономной гигиеной, начал упрашивать Канаду побыстрее поставить турбины для газопровода, чтобы "лишить Путина аргументов" для дальнейшей заморозки "Северного потока-1".

Второй пример – Испания. Поиск альтернативных поставщиков здесь потерпел полный крах. Главный поставщик Испании Алжир в июне сократил поставки газа из-за того, что испанцы поставляли реверсом алжирский газ в Марокко, с которым у Алжира конфликт из-за Западной Сахары. В итоге, чтобы обеспечивать себя, а заодно и марокканцев, испанцы увеличили импорт из России. Причем Россия уже обошла Алжир по объемам экспорта газа в Испанию.

Хотя Европа убеждается, что отказаться от российского топлива трудно, ее ведущие страны все еще полны решимости прийти к этому. Буквально сегодня замминистра финансов ФРГ Йорг Кукис заявил, что Германия с 1 августа перестанет покупать уголь из России, а с 31 декабря – нефть. Зависимость Германии от российских поставок по углю и нефти составляет по 40%, поэтому реализовать задачу будет крайне сложно.

Сложно не значит невозможно. И это понимают в том числе в правительстве России. Именно поэтому мы начали в больших объемах продавать нефть Китаю и Индии, прорабатывая возможность таких же поставок в другие страны Азии. Частично задача диверсификации российского экспорта решается за счет Ближнего Востока. Сегодня "Блумберг" подсчитал, что с начала спецоперации Россия отправила в регион рекордные объемы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Если до боевых действий в Украине это были 30 тыс баррелей в сутки, то теперь больше 150 тыс.

Скорее всего, активную диверсификацию мы в ближайшем времени увидим и в газовой отрасли. По нефти мы спешим, потому что ЕС уже ввел эмбарго на импорт российской нефти по морю, а по газу время еще есть. В любом случае расслабляться России не нужно, потому что, зная исполнительность наших самых крупных клиентов – немцев – вполне можно допустить, что они если не через пару месяцев, то через пару лет смогут найти чем заменить российский газ.