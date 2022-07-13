Затянувшийся ремонт привел к протестам на востоке Грузии

13 июл. 15:24

Жители села Атени Горийского района (регион Шида Картли) перекрыли проезжую часть, протестуя против длительного ремонта дороги в густонаселенной местности.

По их словам, они уже семь месяцев не могут открыть окна в домах из-за пыли, в то время как работы по прокладке дороги должны были завершиться до начала лета.

"Пусть они смачивают грунт, как нужно. Проедут один раз, смочат минут пять, а потом везде пыль", - приводит слова одной из участниц протеста Sputnik Грузия. Также она отметила, что в селе наблюдаются перебои с водоснабжением.