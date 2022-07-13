Российский сжиженный газ пойдет в Европу через Грузию

13 июл. 15:16

Россия в июле начнет экспорт сжиженного нефтяного газа (СУГ, пропан-бутан) в Европу через Грузию, так как традиционные экспортные маршруты - в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину - остаются закрытыми, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Газ будет идти по железной дороге из Сургута в грузинский Поти, а оттуда по морю в болгарскую Варну. По данным Refinitiv Eikon rail, в этом месяце около 3 тыс т сжиженного газа из Сургута будут перевезены через Поти в Варну. СУГ из Сургута поставляют Газпром и "Сургутнефтегаз".

Болгария потребляет около до 35 тыс т/мес СУГ, на собтвенное производство приходится около 10 тыс т, остальное импортируется из Румынии и России.

Ж/д поставки СУГ из Сургута через Поти в Болгарию примерно на 50% выше, чем поставки в ЕС через Украину. Кроме того, экспорт СУГ сейчас является более выгодным, чем внутренние продажи - в РФ цены с начала года на сжиженные газы сильно упали.

Россия в 2021 году экспортировала 25% своего сжиженного газа в Украину и Финляндию. В этом году Финляндия резко сократила закупки, а экспорт на Украину остановлен.